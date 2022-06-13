Сеймур Мамедов: Забить гол в финале – мечта каждого футболиста

"Забить гол в финале – мечта каждого футболиста. Тем более, если это победный гол".

"Забить гол в финале – мечта каждого футболиста. Тем более, если он победный".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев Сеймур Мамедов, член сборной Азербайджана по мини-футболу, завоевавшей золотую медаль в словацкой Кошице.

Автор победного гола в финальном матче против сборной Румынии поделился впечатлениями: "Румыния – шестикратный чемпион Европы. Я был рад, что смог забить гол такой команде".

Сеймур Мамедов забил гол в ворота Румынии на 25-й минуте, благодаря чему сборная Азербайджана стала чемпионом Европы.