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Сеймур Мамедов: Забить гол в финале – мечта каждого футболиста

Сеймур Мамедов: Забить гол в финале – мечта каждого футболиста "Забить гол в финале – мечта каждого футболиста. Тем более, если это победный гол".
Футбол
13 июня 2022 г. 10:38
Сеймур Мамедов: Забить гол в финале – мечта каждого футболиста

"Забить гол в финале – мечта каждого футболиста. Тем более, если он победный".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев Сеймур Мамедов, член сборной Азербайджана по мини-футболу, завоевавшей золотую медаль в словацкой Кошице.

Автор победного гола в финальном матче против сборной Румынии поделился впечатлениями: "Румыния – шестикратный чемпион Европы. Я был рад, что смог забить гол такой команде".

Сеймур Мамедов забил гол в ворота Румынии на 25-й минуте, благодаря чему сборная Азербайджана стала чемпионом Европы.

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Версия на азербайджанском языке Seymur Məmmədov: “Finalda qol vurmaq hər bir futbolçunun arzusudur"

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