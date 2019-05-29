Президент Федерации футбола Украины: Сегодняшняя встреча подарит большие эмоции всем болельщикам

"У меня прекрасные впечатления – прекрасен и город, и его гостеприимные жители. Уверен, что сегодняшняя встреча подарит большие эмоции всем болельщикам".

Об этом Report сообщил член Исполкома УЕФА, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, говоря о предстоящем в Баку финальном матче Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси".

44-летний функционер считает нормальной загруженность инфраструктуры городов, принимающих матчи такого уровня: "И в Мадриде, где состоится финальная встреча Лиги чемпионов, есть проблемы. Каждый город может испытывать пиковые нагрузки. И в Лондоне возникнет немало проблем с размещением и отелями. Это подлинный праздник футбола. Разумеется, городская инфраструктура испытывает колоссальные нагрузки. Нельзя сказать, что какой-то иной город мира способен принять столь важные события в европейском футболе без напряжения".

Отметим, что финальный матч Лиги Европы состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе. Встреча стартует в 23:00.