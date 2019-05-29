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Президент Федерации футбола Украины: Сегодняшняя встреча подарит большие эмоции всем болельщикам

Сегодняшняя встреча подарит большие эмоции всем болельщикам

"У меня прекрасные впечатления – прекрасен и город, и его гостеприимные жители. Уверен, что сегодняшняя встреча подарит большие эмоции всем болельщикам". 

Об этом Report сообщил член Исполкома УЕФА, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, говоря о предстоящем в Баку финальном матче Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси". 

44-летний функционер считает нормальной загруженность инфраструктуры городов, принимающих матчи такого уровня: "И в Мадриде, где состоится финальная встреча Лиги чемпионов, есть проблемы. Каждый город может испытывать пиковые нагрузки. И в Лондоне возникнет немало проблем с размещением и отелями. Это подлинный праздник футбола. Разумеется, городская инфраструктура испытывает колоссальные нагрузки. Нельзя сказать, что какой-то иной город мира способен принять столь важные события в европейском футболе без напряжения". 

Отметим, что финальный матч Лиги Европы состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе. Встреча стартует в 23:00.

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