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Сегодня завершится XVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершится XVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу Сегодня завершится XVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
4 декабря 2022 г. 07:31
Сегодня завершится XVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершится XVI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Кяпаз" примет "Сумгайыт".

Представитель Гянджи занимает девятое место с 10 очками, сумгайытцы идут последними в турнирной таблице (10-е место) с шестью очками. В матче первого круга между этими командами была зафиксирована нулевая ничья. "Кяпаз" не выигрывал ни в одной из последних пяти встреч с "Сумгайытом" с 2017 года.

Завершится тур матчем "Зиря" и "Туран Товуз". Хозяева на пятом месте в чемпионате с 23 очками, а провинциальный клуб идеи на шестом месте с 16 очками. В матче первого круга, состоявшемся в Товузе, "Зиря" выиграла со счетом 3:1.

Премьер-лига Азербайджана, XVI тур

4 декабря

14:30. "Кяпаз" - "Сумгайыт"
Судьи: Турал Гурбанов, Джаваншир Юсифов, Рахман Имами, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Гянджинский городской стадион

17:00. "Зиря" - "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Зейнал Зейналов, Али Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что в предыдущих играх тура "Карабах" обыграл "Нефтчи" со счетом 4:0, "Габала" оказался сильнее "Сабаил" - 2:1, а "Шамахы" на выезде сыграл вничью с "Сабахом" в Баку – 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XVI tur başa çatacaq

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