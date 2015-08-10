Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2015/2016. Как сообщает Report, в последний день тура состоятся два матча.

Вновь получивший путевку в Премьер-лигу после годового перерыва "Раван" встретится с командой "Сумгайыт". Матч стартует в 21:00 на стадионе Bayıl Arena.

Центральная встреча тура пройдет в Габале, где одноименная команда встретится с командой "Карабах". Встреча "красно-черных" с представителями Агдама начнется в 21:00.

Премьер-лига Азербайджана, I тур

10 августа

21:00. "Раван" - "Сумгайыт"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Азер Аскеров, Джошгун Гасанов, Раван Гамзазаде

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

"Bayıl Arena”

21:00. "Габала” – "Карабах”

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Яшар Аббасов

Дополнительные помощники судей: Омар Пашаев, Эльвин Аскеров

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Судья-инспектор: Шахин Джафаров

Городской стадион Габалы

09 августа (воскресенье)

"Нефтчи" – "Кяпяз" - 0:0

"Зиря” – AZAL - 1:0

Гол: Виктор Игбекои, 6

"Хазар-Лянкяран” – "Интер” - 2:0

Голы: Эльнур Джафаров, 7. Рахид Амиркулиев, 31