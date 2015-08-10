Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2015/2016. Как сообщает Report, в последний день тура состоятся два матча.
Вновь получивший путевку в Премьер-лигу после годового перерыва "Раван" встретится с командой "Сумгайыт". Матч стартует в 21:00 на стадионе Bayıl Arena.
Центральная встреча тура пройдет в Габале, где одноименная команда встретится с командой "Карабах". Встреча "красно-черных" с представителями Агдама начнется в 21:00.
Премьер-лига Азербайджана, I тур
10 августа
21:00. "Раван" - "Сумгайыт"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Азер Аскеров, Джошгун Гасанов, Раван Гамзазаде
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
"Bayıl Arena”
21:00. "Габала” – "Карабах”
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Яшар Аббасов
Дополнительные помощники судей: Омар Пашаев, Эльвин Аскеров
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Городской стадион Габалы
09 августа (воскресенье)
"Нефтчи" – "Кяпяз" - 0:0
"Зиря” – AZAL - 1:0
Гол: Виктор Игбекои, 6
"Хазар-Лянкяран” – "Интер” - 2:0
Голы: Эльнур Джафаров, 7. Рахид Амиркулиев, 31
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости