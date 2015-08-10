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    ​Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана

    Центральная встреча тура пройдет в Габале

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2015/2016. Как сообщает Report, в последний день тура состоятся два матча.

    Вновь получивший путевку в Премьер-лигу после годового перерыва "Раван" встретится с командой "Сумгайыт". Матч стартует в 21:00 на стадионе Bayıl Arena.

    Центральная встреча тура пройдет в Габале, где одноименная команда встретится с командой "Карабах". Встреча "красно-черных" с представителями Агдама начнется в 21:00.

    Премьер-лига Азербайджана, тур

    10 августа

    21:00. "Раван" - "Сумгайыт"

    Судьи: Ингилаб Мамедов, Азер Аскеров, Джошгун Гасанов, Раван Гамзазаде

    Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

    Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

    "Bayıl Arena”

    21:00. "Габала” – "Карабах

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Яшар Аббасов

    Дополнительные помощники судей: Омар Пашаев, Эльвин Аскеров

    Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

    Судья-инспектор: Шахин Джафаров

    Городской стадион Габалы

    09 августа (воскресенье)

    "Нефтчи" – "Кяпяз" - 0:0

    "Зиря” – AZAL - 1:0

    Гол: Виктор Игбекои, 6

    "Хазар-Лянкяран” – "Интер” - 2:0

    Голы: Эльнур Джафаров, 7. Рахид Амиркулиев, 31

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