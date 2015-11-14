Сегодня завершится первый тур этапа плей-офф ЕВРО-2016

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут два очередных матча этапа плей-офф ЕВРО-2016 по футболу.
Как сообщает Report, таким образом, завершатся матчи первого тура этапа плей-офф.
Первая встреча состоится между сборными Украины и Словении на одноименной арене в городе Львов. Судьей на встрече будет швед Джонас Эриксон.
Последняя игра внесет ясность в отношения между сборными Швеции и Дании. Матч состоится на стадионе Friends Arena в Сольне в 23:45 по бакинскому времени. Судить матч будет итальянский рефери Никола Риццоли.
ЕВРО-2016, этап плей-офф
21:00. Украина - Словения
Главный судья: Джонас Эриксон
Помощники главного судьи: Матиас Класениус, Даниэль Вернмарк
Львов. "Львов Арена"
Четвертый судья: Фредрик Нильсон (все из Швеции)
23:45. Швеция - Дания
Главный судья: Никола Риццоли
Помощники главного судьи: Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини
Четвертый судья: Андреа Падован (все из Италии).
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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