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    Сегодня завершится первый тур этапа плей-офф ЕВРО-2016

    Первая встреча состоится между сборными Украины и Словении

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут два очередных матча этапа плей-офф ЕВРО-2016 по футболу. 

    Как сообщает Report, таким образом, завершатся матчи первого тура этапа плей-офф.

    Первая встреча состоится между сборными Украины и Словении на одноименной арене в городе Львов. Судьей на встрече будет швед Джонас Эриксон.

    Последняя игра внесет ясность в отношения между сборными Швеции и Дании. Матч состоится на стадионе Friends Arena в Сольне в 23:45 по бакинскому времени. Судить матч будет итальянский рефери Никола Риццоли.

    ЕВРО-2016, этап плей-офф

    21:00. Украина - Словения

    Главный судья: Джонас Эриксон

    Помощники главного судьиМатиас Класениус, Даниэль Вернмарк

    Львов. "Львов Арена"

    Четвертый судья: Фредрик Нильсон (все из Швеции)

    23:45. Швеция - Дания

    Главный судья: Никола Риццоли

    Помощники главного судьиЭленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини

    Четвертый судья: Андреа Падован (все из Италии).

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