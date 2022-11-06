Сегодня завершится очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня завершится XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день пройдут два матча.
Премьер-лига Азербайджана
XIII тур
6 ноября (воскресенье)
15:00. "Сабаил" - "Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
"АСКО Арена".
19:00. "Карабах" - "Кяпаз"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" на выезде обыграли "Туран Товуз" - 3:1, "Габала" дома "Зиря" - 1:0, а в поединке между "Сумгайытом" и "Нефтчи" победитель не был выявлен - 2:2.