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Сегодня завершится очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня завершится очередной тур Премьер-лиги Азербайджана Сегодня завершится XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
6 ноября 2022 г. 07:34
Сегодня завершится очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня завершится XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

Премьер-лига Азербайджана

XIII тур

6 ноября (воскресенье)

15:00. "Сабаил" - "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

"АСКО Арена".

19:00. "Карабах" - "Кяпаз"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" на выезде обыграли "Туран Товуз" - 3:1, "Габала" дома "Зиря" - 1:0, а в поединке между "Сумгайытом" и "Нефтчи" победитель не был выявлен - 2:2.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura yekun vurulur

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