Сегодня завершится очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня завершится XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

Премьер-лига Азербайджана

XIII тур

6 ноября (воскресенье)

15:00. "Сабаил" - "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

"АСКО Арена".

19:00. "Карабах" - "Кяпаз"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" на выезде обыграли "Туран Товуз" - 3:1, "Габала" дома "Зиря" - 1:0, а в поединке между "Сумгайытом" и "Нефтчи" победитель не был выявлен - 2:2.