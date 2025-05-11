Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Кяпяз" примет "Сумгайыт". Игра начнётся в 18:00. Клуб из Гянджи с 29 очками занимает девятое место, а представитель города молодёжи располагается на восьмой строчке с 30 очками.

Во второй встрече "Карабах" сыграет с "Араз-Нахчываном". Стартовый свисток прозвучит в 20:00. "Скакуны", уже оформившие чемпионство, набрали 80 очков. Гости с 55 баллами идут третьими.

Misli Премьер-лига

IV круг, XXXIV тур

11 мая

18:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Камран Алиев

VAR: Эльчин Месиев

AVAR: Первин Талыбов

Инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион города Товуз

20:00. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Эмирели, Али Алиев

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Рахман Имами

Инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Стадион "Азерсун Арена"

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Сабах" победил "Шамахы" со счётом 3:1, "Зире" оказался сильнее "Себайила" - 1:0, а "Нефтчи" обыграл "Туран Товуз" - 2:1.