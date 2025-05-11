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Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
11 мая 2025 г. 09:14
Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Кяпяз" примет "Сумгайыт". Игра начнётся в 18:00. Клуб из Гянджи с 29 очками занимает девятое место, а представитель города молодёжи располагается на восьмой строчке с 30 очками.

Во второй встрече "Карабах" сыграет с "Араз-Нахчываном". Стартовый свисток прозвучит в 20:00. "Скакуны", уже оформившие чемпионство, набрали 80 очков. Гости с 55 баллами идут третьими.

Misli Премьер-лига
IV круг, XXXIV тур
11 мая

18:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Камран Алиев
VAR: Эльчин Месиев
AVAR: Первин Талыбов
Инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион города Товуз

20:00. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Эмирели, Али Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Рахман Имами
Инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Стадион "Азерсун Арена"

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Сабах" победил "Шамахы" со счётом 3:1, "Зире" оказался сильнее "Себайила" - 1:0, а "Нефтчи" обыграл "Туран Товуз" - 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" bu gün "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

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