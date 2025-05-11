Сегодня завершится 34-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Во второй встрече "Карабах" сыграет с "Араз-Нахчываном". Стартовый свисток прозвучит в 20:00. "Скакуны", уже оформившие чемпионство, набрали 80 очков. Гости с 55 баллами идут третьими.
Misli Премьер-лига
IV круг, XXXIV тур
11 мая
18:00. "Кяпяз" – "Сумгайыт"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Камран Алиев
VAR: Эльчин Месиев
AVAR: Первин Талыбов
Инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион города Товуз
20:00. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Эмирели, Али Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Рахман Имами
Инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Стадион "Азерсун Арена"
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Сабах" победил "Шамахы" со счётом 3:1, "Зире" оказался сильнее "Себайила" - 1:0, а "Нефтчи" обыграл "Туран Товуз" - 2:1.