Сегодня юбилей Анатолия Банишевского

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения известного азербайджанского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР, капитана бакинского "Нефтчи" Анатолия Банишевского.

Как сообщает Report, он родился 23 февраля 1946 года.

За свою профессиональную карьеру А.Банишевский играл только в клубе "Нефтчи". Наиболее удачным для Банишевского стал 1966 год, когда он выступил на чемпионате мира, где сборная страны дошла до полуфинала, заняв 4-е место. В этот же год "Нефтчи" завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. В 19 лет его пригласил в первую сборную страны, где Анатолий прекрасно дебютировал — 7 голов в восьми матчах.

В высшей лиге чемпионата СССР он вышел на поле 212 раз и отличился в 81 игре. В первой лиге он сыграл 76 матчей и забил 40 мячей. За сборную СССР Банишевский сыграл 50 матчей и провел в ворота соперников 19 мячей. Банишевский был членом символического клуба Григория Федотова, объединяющего советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.

Работал Банишевский и тренером в "Нефтчи", готовил молодёжную сборную Буркина-Фасо.

Скончался Банишевский 10 декабря 1997 года от тяжелой болезни.

За год до смерти А.Банишевский был награжден орденом "Шохрат". 2 февраля 2007 года распоряжением президента Ильхама Алиева перед домом Анатолия Банишевского была открыта мемориальная доска.