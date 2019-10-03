Сегодня восемью матчами завершился второй тур группового раунда ЛЧ - ВИДЕО

​Сегодня восемью матчами завершился второй тур группового раунда ЛЧ

3 октября, 2019 02:08

https://report.az/storage/news/ff953ee6339489c8f50547300d569bf4/f2ccaef0-1163-4ee4-9dd4-8c3a2224c066_292.jpg Завершились матчи второго игрового дня 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает Report, Ливерпуль и Барселона одержали тяжелые домашние победы. Группа Е «Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) — 0:0 «Ливерпуль» (Англия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:3 (3:1) Голы: Мане, 9; Робертсон, 25; Салах, 36; Салах, 69 — Хван Хи Чхан, 39; Минамино, 56; Холанн, 60. Группа F «Славия» (Чехия) — «Боруссия» (Германия) — 0:2 (0:1) Голы: Хакими, 35; Хакими, 89. «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 2:1 (0:1) Голы: Суарес, 58; Суарес, 84 — Мартинес, 3. Группа G «Зенит» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (1:0) Голы: Дзюба, 22; Диас, 70 (автогол); Азмун, 78 — Де Томас, 85. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Лион» (Франция) — 0:2 (0:1) Голы: Депай, 11; Терье, 65. Группа H «Валенсия» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:3 (0:2) Голы: Зиеш, 8; Промес, 34; Ван де Бек, 67. Нереализованный пенальти: Парехо, 25 («Валенсия»). «Лилль» (Франция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (0:1) Голы: Осимен, 33 — Абрахам, 22; Виллиан, 78.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.