​​​​​​​Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоится очередная игра

Сегодня состоится очередная игра VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоится очередная игра VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, клуб "Габала" примет "Сумгайыт". Матч состоится на городском стадионе Габалы и начнется в 19:00.

В настоящее время "красно-черные" находятся на 6-м месте с 9 очками, а представитель "города молодежи" - на 8-м месте, имея в активе 3 очка.

17 сентября (суббота)

19:00. "Габала" - "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Рахиль Рамазанов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Габалинский городской стадион.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сабах" дома обыграл "Туран Товуз" 3:1, а "Нефтчи" на выезде разгромил "Сабаил" 2:0. Тур завершится поединками "Кяпаз" - "Шамахы" и "Зиря" - "Карабах", которые состоятся 18 сентября.