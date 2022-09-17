​​​​​​​Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоится очередная игра

Сегодня состоится очередная игра VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, клуб "Габала" примет "Сумгайыт". Матч состоится на городском стадионе Габалы и начнется в 19:00.
В настоящее время "красно-черные" находятся на 6-м месте с 9 очками, а представитель "города молодежи" - на 8-м месте, имея в активе 3 очка.
17 сентября (суббота)
19:00. "Габала" - "Сумгайыт"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Рахиль Рамазанов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Габалинский городской стадион.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сабах" дома обыграл "Туран Товуз" 3:1, а "Нефтчи" на выезде разгромил "Сабаил" 2:0. Тур завершится поединками "Кяпаз" - "Шамахы" и "Зиря" - "Карабах", которые состоятся 18 сентября.