Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут два матча

Сегодня во втором туре Премьер-лиги Азербайджана состоятся еще два матча.

Сегодня во втором туре Премьер-лиги Азербайджана состоятся еще два матча.

Как сообщает Report, "Араз-Нахчыван" примет "Шамахы" на "Лив Бона Деа Арене" в Баку.

Матч, который начнется в 18:45, обслужит Фарид Гаджиев.

Следующий матч дня пройдет на "ASCO Арене" в Баку между клубами "Сабаил" и "Нефтчи". Встречу, которая начнется в 20:00, обслужит Кямал Умудлу.

В первом туре "Араз-Нахчыван" проиграл "Карабаху" со счетом 1:4. Матч "Шамахы" - "Сабах" завершился ничьей - 2:2. "Сабаил" уступил "Зиря" со счетом 1:4, а на матче "Нефтчи" - "Туран Товуз" счет не был открыт.