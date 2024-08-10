О нас

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут два матча

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут два матча Сегодня во втором туре Премьер-лиги Азербайджана состоятся еще два матча.
Футбол
10 августа 2024 г. 10:14
Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут два матча

Сегодня во втором туре Премьер-лиги Азербайджана состоятся еще два матча.

Как сообщает Report, "Араз-Нахчыван" примет "Шамахы" на "Лив Бона Деа Арене" в Баку.

Матч, который начнется в 18:45, обслужит Фарид Гаджиев.

Следующий матч дня пройдет на "ASCO Арене" в Баку между клубами "Сабаил" и "Нефтчи". Встречу, которая начнется в 20:00, обслужит Кямал Умудлу.

В первом туре "Араз-Нахчыван" проиграл "Карабаху" со счетом 1:4. Матч "Шамахы" - "Сабах" завершился ничьей - 2:2. "Сабаил" уступил "Зиря" со счетом 1:4, а на матче "Нефтчи" - "Туран Товуз" счет не был открыт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Daha iki oyun keçiriləcək

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере труда
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере труда
3 августа 2024 г. 16:13
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
Турция использует национальные технологии для защиты границы с Сирией
Турция использует национальные технологии для защиты границы с Сирией
3 августа 2024 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi