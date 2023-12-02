Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены первые матчи 15-го тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет дан старт играм 15-го тура.
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Сначала "Араз-Нахчыван" примет бакинский "Сабаил". Встреча начнется в 16:00. Столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате страны, у него в активе 22 очка, нахчыванцы идут пятыми, набрав 21 очко.
Во втором матче "Сумгайыт" на выезде сыграет с "Туран Товузом". Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:30. Гостевая команда идет на третьем месте с 22 очками, хозяева – на восьмом (15 очков).
Премьер-лига Азербайджана
XV тур
2 декабря
16:00. "Араз-Нахчыван" – "Сабаил"
Судьи: Раван Гамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Рахман Имами, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Намиг Алиев
"Далга Арена"
18:30 "Туран Товуз" – "Сумгайыт"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Асиман Азизли, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Товузский городской стадион.
Отметим, что остальные матчи тура пройдут 3-4 декабря.