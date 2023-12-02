Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены первые матчи 15-го тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет дан старт играм 15-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет дан старт играм 15-го тура.

Как сообщает Report , в первый игровой день будет проведено две встречи.

Сначала "Араз-Нахчыван" примет бакинский "Сабаил". Встреча начнется в 16:00. Столичный клуб занимает четвертое место в чемпионате страны, у него в активе 22 очка, нахчыванцы идут пятыми, набрав 21 очко.

Во втором матче "Сумгайыт" на выезде сыграет с "Туран Товузом". Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:30. Гостевая команда идет на третьем месте с 22 очками, хозяева – на восьмом (15 очков).

Премьер-лига Азербайджана

XV тур

2 декабря

16:00. "Араз-Нахчыван" – "Сабаил"

Судьи: Раван Гамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Рахман Имами, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Намиг Алиев

"Далга Арена"

18:30 "Туран Товуз" – "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Асиман Азизли, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Товузский городской стадион.

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 3-4 декабря.