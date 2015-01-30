Сегодня в Премьер-лиге стартует вторая половина сезона

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня официально завершается зимний перерыв в Азербайджанской футбольной Премьер-лиге.

Как сообщает Report, на первой встрече 2015 года Бакинский "Интер" примет клуб "Сумгайыт".

Этим будет дан старт III кругу.

До первой игры XIX тура "Интер" обосновался на второй ступени с 29-ю очками, а "Сумгайыт" - на 8-й ступени с 15-ю очками.

Отметим, что XIX тур продолжится предстоящей 31 января игрой между AZAL и "Нефтчи". 1 февраля "Баку" примет "Габалу", а "Симург" встретится с "Хазар-Лянкяран".