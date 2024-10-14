Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА пройдут 10 матчей

Сегодня в рамках IV тура Лиги наций УЕФА будет проведено 10 матчей.
Как сообщает Report, во второй день тура на поле выйдет сборная Азербайджана.
Лига наций УЕФА
IV тур
14 октября
Лига A
Группа II
22:45. Италия - Израиль
22:45. Бельгия - Франция
Группа III
22:45. Германия - Нидерланды
22:45. Босния и Герцеговина
Лига B
Группа I
20:00. Грузия - Албания
22:45. Украина - Чехия
Группа IV
22:45. Уэльс - Черногория
22:45. Исландия - Турция
Лига C
Группа I
20:00. Азербайджан - Словакия
22:45. Эстония - Швеция
Отметим, что IV тур Лиги наций завершится завтра 8 матчами.