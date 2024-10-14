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Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА пройдут 10 матчей

Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА пройдут 10 матчей
Футбол
14 октября 2024 г. 10:52
Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА пройдут 10 матчей

Сегодня в рамках IV тура Лиги наций УЕФА будет проведено 10 матчей.

Как сообщает Report, во второй день тура на поле выйдет сборная Азербайджана.

Лига наций УЕФА

IV тур

14 октября

Лига A

Группа II

22:45. Италия - Израиль

22:45. Бельгия - Франция

Группа III

22:45. Германия - Нидерланды

22:45. Босния и Герцеговина

Лига B

Группа I

20:00. Грузия - Албания

22:45. Украина - Чехия

Группа IV

22:45. Уэльс - Черногория

22:45. Исландия - Турция

Лига C

Группа I

20:00. Азербайджан - Словакия

22:45. Эстония - Швеция

Отметим, что IV тур Лиги наций завершится завтра 8 матчами.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqası: IV turda daha 10 oyun keçiriləcək

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