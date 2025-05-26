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Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу

Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу.
Футбол
26 мая 2025 г. 07:30
Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу

Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в Национальной гимнастической арене пройдут еще восемь матчей заключительного, третьего тура.

Чемпионат мира по мини-футболу
Групповой этап, III тур — 26 мая

Группа E
12:45 — Коста-Рика – Таиланд
22:00 — Индонезия – Черногория

Группа F
16:30 — Польша – Босния и Герцеговина
20:45 — Казахстан – США

Группа G
15:15 — Аргентина – ОАЭ
18:15 — Чехия – Грузия

Группа H
14:00 — Израиль – Испания
19:30 — Сербия – Гана

Напомним, что чемпионат мира завершится 1 июня.

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