Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу

Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу

Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу.

https://images.report.az/photo/6b481688-7829-32ec-8207-6d8f6acc0960.jpg https://images.report.az/photo/6b481688-7829-32ec-8207-6d8f6acc0960.jpg

Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу. Как сообщает Report, в Национальной гимнастической арене пройдут еще восемь матчей заключительного, третьего тура. Чемпионат мира по мини-футболу

Групповой этап, III тур — 26 мая Группа E

12:45 — Коста-Рика – Таиланд

22:00 — Индонезия – Черногория Группа F

16:30 — Польша – Босния и Герцеговина

20:45 — Казахстан – США Группа G

15:15 — Аргентина – ОАЭ

18:15 — Чехия – Грузия Группа H

14:00 — Израиль – Испания

19:30 — Сербия – Гана Напомним, что чемпионат мира завершится 1 июня. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram