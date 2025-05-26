Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу.
Как сообщает Report, в Национальной гимнастической арене пройдут еще восемь матчей заключительного, третьего тура.
Чемпионат мира по мини-футболу
Групповой этап, III тур — 26 мая
Группа E
12:45 — Коста-Рика – Таиланд
22:00 — Индонезия – Черногория
Группа F
16:30 — Польша – Босния и Герцеговина
20:45 — Казахстан – США
Группа G
15:15 — Аргентина – ОАЭ
18:15 — Чехия – Грузия
Группа H
14:00 — Израиль – Испания
19:30 — Сербия – Гана
Напомним, что чемпионат мира завершится 1 июня.