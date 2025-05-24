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Сегодня в Баку пройдут очередные матчи второго тура группового этапа ЧМ по мини-футболу

Сегодня в Баку пройдут очередные матчи второго тура группового этапа ЧМ по мини-футболу Сегодня в Баку в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу состоятся очередные матчи.
Футбол
24 мая 2025 г. 08:00
Сегодня в Баку пройдут очередные матчи второго тура группового этапа ЧМ по мини-футболу

Сегодня в Баку в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу состоятся очередные матчи.

Как сообщает Report, игры пройдут в Национальной гимнастической арене. Запланировано восемь встреч.

Первыми на поле выйдут сборные Ганы и Израиля.

Чемпионат мира по мини-футболу
Групповой этап, II тур
24 мая

Группа E
19:30 — Черногория – Коста-Рика
20:45 — Таиланд – Индонезия

Группа F
14:00 — США – Польша
15:15 — Босния и Герцеговина – Казахстан

Группа G
16:30 — Грузия – Аргентина
22:00 — ОАЭ – Чехия

Группа H
12:45 — Гана – Израиль
18:15 — Испания – Сербия

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Qrup mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək

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