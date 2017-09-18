Сегодня Уэйн Руни предстанет перед судом

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни сегодня предстанет перед судом.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, знаменитый футболист был задержан еще 1 сентября за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Ему было предъявлено обвинение по превышению установленного лимита потребления алкоголя будучи за рулем. У. Руни был выпущен под залог. Знаменитый футболист предстанет перед судом на следующий день после игры Манчестер Юнайтед-Эвертон в рамказ английской Премьер-лиги. В первой команде Руни играл многие годы и завоевал множество трофеев,а во втором сформировался как футболист. Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 4:0. У. Руни также является обладателем рекорда по лучшей результативности в составе сборной Англии.