 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня три страны официально объявят о совместной заявке на ЧМ-2026

    CONCACAF объявил, что сделает историческое заявление

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ США, Канада и Мексика выдвинут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Как передает Report, об этом сообщили на Конгрессе CONCACAF (Футбольная конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

    Документы будут представлены сегодня в Нью-Йорке, США. CONCACAF объявил, что 10 апреля сделает историческое заявление.

    Отметим, что на чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 стран. Имя или имена стран-организаторов станут известны в мае 2020 года. В последний раз Мексика проводила чемпионат мира в 1986 году, а США - 2004 году. Канаде пока такой шанс не выпадал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi