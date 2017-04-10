Сегодня три страны официально объявят о совместной заявке на ЧМ-2026

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ США, Канада и Мексика выдвинут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Как передает Report, об этом сообщили на Конгрессе CONCACAF (Футбольная конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Документы будут представлены сегодня в Нью-Йорке, США. CONCACAF объявил, что 10 апреля сделает историческое заявление.

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 стран. Имя или имена стран-организаторов станут известны в мае 2020 года. В последний раз Мексика проводила чемпионат мира в 1986 году, а США - 2004 году. Канаде пока такой шанс не выпадал.