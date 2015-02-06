Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день тура состоятся две встречи.

Юбилейный тур откроется в Габале. Здесь встретятся местная команда "Габала" и "АЗАЛ". В этом сезоне команды-противники встречались уже дважды. В одной из игр "АЗАЛ" одержал победу со счетом 2:1. Вторая игра завершилась ничьей - 3:3. Прошлый тур обе команды завершили победой.

"Габала" обыграла клуб "Баку" со счетом 2:0, а "АЗАЛ" победил "Нефтчи" - 2:1.

Во время очередной игры бакинский "Нефтчи" примет закатальский клуб "Симург". Хотя на первой игре двух команд в этом сезоне "Нефтчи" одержал победу со счетом 2:1, на встрече в Закаталах провинциальной команде удалось пополнить свой актив на 3 очка - 1:0.

6 февраля (пятница)

14:00. "Габала" – АЗАЛ (Баку)

Судьи: Рагим Гасанов, Раван Гамзазаде, Искендер Алиев, Азер Аскеров

Дополнительные помощники судей: Рамиль Ахмедов, Ингилаб Мамедов

Представитель АФФА: Саиг Гамидов

Судья-инспектор: Физули Наджафов

Габала. Габалинский городской стадион.

16:00. "Нефтчи" – "Симург" (Закаталы)

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Намик Гусейнов, Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Машаллах Ахмедов

Судья-инспектор: Mелик Гасанов

Баку. "Bakcell Arena".

Отметим, что игра между командами "Карабах" и "Баку" пройдет 7 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Тур закроется матчем между "Хазар-Лянкяран" и "Интер".

N Клубы O Q H M T-F X 1 Карабах 16 10 4 2 29-17 34 2 Интер 17 7 9 1 26-7 30 3 Нефтчи 16 7 5 4 20-14 26 4 Симург 17 7 3 7 27-22 24 5 Габала 17 5 7 5 21-24 22 6 Хазар-Лянкяран 17 5 5 7 22-22 20 7 АЗАЛ 16 5 5 6 20-26 20 8 Сумгайыт 17 4 4 9 19-27 16 9 Баку 17 2 4 11 13-38 10

Бомбардир: Нурлан Новрузов ("Баку") - 9 голов.