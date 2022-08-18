Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, все 10 игр будут сыграны в один день.
Один из представителей Турции на турнире "Сивасспор" будет гостем шведского "Мальмё", а другой - "Фенербахче" в Австрии выйдет на поединок против местной "Аустрии" (Вена).
Лига Европы УЕФА
Стадия плей-офф, первые игры
18 августа
20:00. ХИК (Финляндия) - "Силькеборг" (Дания)
20:30. "Ференцварош" - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия)
21:00. "Мальмё» (Швеция) - "Сивасспор" (Турция)
21:00. "Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция)
21:00. "Пюник" (Армения) - "Шериф" (Молдова)
21:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва)
22:00. "Днепр-1" (Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр)
22:30. "Гент" (Бельгия) - "Омония" (Кипр)
23:00. "Австрия" (Вена, Австрия) - "Фенербахче" (Турция).
Отметим, что ответные матчи состоятся 25 августа.