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Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы

Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
18 августа 2022 г. 07:38
Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы

Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все 10 игр будут сыграны в один день.

Один из представителей Турции на турнире "Сивасспор" будет гостем шведского "Мальмё", а другой - "Фенербахче" в Австрии выйдет на поединок против местной "Аустрии" (Вена).

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

18 августа

20:00. ХИК (Финляндия) - "Силькеборг" (Дания)

20:30. "Ференцварош" - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Хартс" (Шотландия)

21:00. "Мальмё» (Швеция) - "Сивасспор" (Турция)

21:00. "Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция)

21:00. "Пюник" (Армения) - "Шериф" (Молдова)

21:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва)

22:00. "Днепр-1" (Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр)

22:30. "Гент" (Бельгия) - "Омония" (Кипр)

23:00. "Австрия" (Вена, Австрия) - "Фенербахче" (Турция).

Отметим, что ответные матчи состоятся 25 августа.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə start veriləcək

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