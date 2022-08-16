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Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги чемпионов Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
16 августа 2022 г. 07:31
Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут 3 матча. Все встречи начнутся в одно и то же время.

Хорватская команда "Динамо" (Загреб), в которой играет игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, станет гостем "Будьё Глимт" в Норвегии. В этой игре ожидается появление 25-летнего нападающего, восстановившегося после травмы. В прошлом году Эмрели забил 2 гола в ворота норвежцев в 1-м квалификационном раунде ЛЧ в составе польской "Легии".

Единственный представитель Турции на турнире "Трабзонспор" сыграет с "Копенгагеном" в Дании.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

16 августа

23:00. "Будьё Глимт (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

23:00. "Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - ПСВ (Нидерланды)

Отметим, что остальные 3 игры стадии плей-офф пройдут 17 августа. Чемпион Азербайджана "Карабах" примет в Баку чешскую команду "Виктория" (Пльзень).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün pley-off oyunlarına start veriləcək

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