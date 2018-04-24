Сегодня стартует полуфинальная стадия в Лиге чемпионов

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Как передает Report, первые встречи охватят два дня.

В первый день английский "Ливерпуль" дома встретится с итальянской "Ромой". В 1/4 стадии финала "Ливерпуль" без труда вывел из соревнований английский "Манчестер сити" - 3:0, 2:1. В свою очередь "Рома" проиграв испанской "Барсе" 3:0, в гостях победила с тем же счетом, тем самым за счет гола на выезде прошла дальше.

Выступающий на данный момент за мерсисайдцев Мохаммед Саллах в 2015-2017 годах был в составе римлян.

Отметим, что другое противостояние полуфинальной стадии пройдет завтра. Немецкая "Бавария" примет на домашней арене испанский "Реал Мадрид".

Лига чемпионов

1/2 финала, первая игра

24 апреля

22:45. "Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия)

Главный арбитр: Феликс Брикс (Германия)

Ливерпуль, стадион "Энфилд"