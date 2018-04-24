 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня стартует полуфинальная стадия в Лиге чемпионов

    Английский Ливерпуль дома встретится с итальянской Ромой

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

    Как передает Report, первые встречи охватят два дня.

    В первый день английский "Ливерпуль" дома встретится с итальянской "Ромой". В 1/4 стадии финала "Ливерпуль" без труда вывел из соревнований английский "Манчестер сити" - 3:0, 2:1. В свою очередь "Рома" проиграв испанской "Барсе" 3:0, в гостях победила с тем же счетом, тем самым за счет гола на выезде прошла дальше.

    Выступающий на данный момент за мерсисайдцев Мохаммед Саллах в 2015-2017 годах был в составе римлян.

    Отметим, что другое противостояние полуфинальной стадии пройдет завтра. Немецкая "Бавария" примет на домашней арене испанский "Реал Мадрид".

    Лига чемпионов

    1/2 финала, первая игра

    24 апреля

    22:45. "Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия)

    Главный арбитр: Феликс Брикс (Германия)

    Ливерпуль, стадион "Энфилд"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi