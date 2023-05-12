Сегодня стартует очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первой игре "Зиря" примет "Кяпаз". Матч, который пройдет на стадионе СК "Зиря", начнется в 19:00.
Премьер-лига Азербайджана
XXXIV тур
12 мая (пятница)
19:00. "Зиря" - "Кяпаз"
Судьи: Фарид Гаджиев, Намиг Гусейнов, Теймур Теймуров, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Стадион спортивного комплекса "Зиря".
Отметим, что матчи тура "Габала" - "Туран Товуз" и "Сабаил" - "Карабах" состоятся 13 мая, "Нефтчи" - "Шамахы" - 14 мая, а "Сумгайыт" - "Сабах" - 17 мая.