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Сегодня стартует очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует очередной тур Премьер-лиги Азербайджана Сегодня стартует XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
12 мая 2023 г. 07:31
Сегодня стартует очередной тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первой игре "Зиря" примет "Кяпаз". Матч, который пройдет на стадионе СК "Зиря", начнется в 19:00.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIV тур

12 мая (пятница)

19:00. "Зиря" - "Кяпаз"

Судьи: Фарид Гаджиев, Намиг Гусейнов, Теймур Теймуров, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что матчи тура "Габала" - "Туран Товуз" и "Сабаил" - "Карабах" состоятся 13 мая, "Нефтчи" - "Шамахы" - 14 мая, а "Сумгайыт" - "Сабах" - 17 мая.

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