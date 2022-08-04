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Сегодня стартует новый сезон Лиги Европы

Сегодня стартует новый сезон Лиги Европы Сегодня стартует сезон Лиги Европы УЕФА 2022/2023 по футболу.
Футбол
4 августа 2022 г. 07:46
Сегодня стартует новый сезон Лиги Европы

Сегодня стартует сезон Лиги Европы УЕФА 2022/2023 по футболу.

Как передает Report, турнир начнется с первых игр III квалификационного этапа. В этом туре будет проведено 7 матчей с участием 14 команд.

Один из самых ожидаемых матчей вечера состоится в Турции, где "Фенербахче" принимает чешскую команду "Словачко". Поединок начнется в 21:00 по бакинскому времени.

В Дублине встретятся ирландский "Шэмрок Роверс" и северомакедонский "Шкупи", которые являются потенциальными соперниками в Лиге Европы "Карабаха".

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, первые игры

4 августа

20:00. АЕК (Ларнака, Кипр) – "Партизан" (Сербия)

21:00. "Мальмё" (Швеция) – "Дюделанж" (Люксембург)

21:00. "Фенербахче" (Турция) - "Словакия" (Чехия)

22:15. "Марибор" (Словения) - ХИК (Хельсинки, Финляндия)

22:45. "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Цюрих" (Швейцария)

23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония)

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Братислава, Словакия).

Отметим, что ответные матчи состоятся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqasında yeni mövsümə start verilir

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