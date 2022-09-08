Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы

Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, все игры первого тура пройдут в один день и начнутся в 20:45 и 23:00 по бакинскому времени.

Чемпион Азербайджана "Карабах" в группе G встретиться в Германии с "Фрайбургом", а турецкий клуб "Фенербахче" в группе B примет украинский клуб "Динамо" (Киев).

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, I тур

8 сентября

Группа А

20:45. "Цюрих" (Швейцария) – "Арсенал" (Англия)

20:45. ПСВ (Нидерланды) - "Будьо Глимт" (Норвегия)

Группа В

20:45. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Ренн" (Франция)

20:45. "Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Киев, Украина)

Группа С

20:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия)

20:45. ХИК (Финляндия) – "Бетис" (Испания)