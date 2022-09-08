Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, все игры первого тура пройдут в один день и начнутся в 20:45 и 23:00 по бакинскому времени.
Чемпион Азербайджана "Карабах" в группе G встретиться в Германии с "Фрайбургом", а турецкий клуб "Фенербахче" в группе B примет украинский клуб "Динамо" (Киев).
Лига Европы УЕФА
Групповой этап, I тур
8 сентября
Группа А
20:45. "Цюрих" (Швейцария) – "Арсенал" (Англия)
20:45. ПСВ (Нидерланды) - "Будьо Глимт" (Норвегия)
Группа В
20:45. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Ренн" (Франция)
20:45. "Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Киев, Украина)
Группа С
20:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия)
20:45. ХИК (Финляндия) – "Бетис" (Испания)