Сегодня стартует 5-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 5-й тур футболной Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, тур продлится 2 дня и все игры состоятся в Баку.

Тур откроется противостоянием между "Интером" и "Сумгаитом". Обе команды, набрав по 6 очков, находятся по соседству в турнирной таблице: бакинцы на 4-м, а сумгаитцы - на 5-м месте. Но по сумме очных противостояний перевес в пользу бакинской команды.

В предыдущих 20-и личных встречах "Интер" одержал 12 побед, дважды был повержен. "Сумгаит" победил лишь в 6 встречах, но "бело-голубые" 9 последних матчей не покидали поле без забитого мяча.

Еще одна встреча, которая должна состоятся в субботу, носит особый характер. Новый главный тренер "Нефтчи" Тарлан Ахмедов выйдет на свой дебютный мачт и сразится с "Зиря". В настоящий момент возглавляющая с 9 очками турнирную таблицу "поселковая" команда далеко нежеланный соперник "бело-черным".

"Нефтчи" с его 80-летней историей до сих пор не побеждал "Зиря". Команда, возглавляемая Айханом Аббасовым, выиграла 6 из предыдущих 8 очных встреч.

Дебютатн Премьер-лиги "Сабаил" в первой игре второго игрового дня тура в воскресенье примет "Габала". Встреча, которая состоится на стадионе "Далга Арена", станет первой дуэлью между этими командами. Занимающие 3-ю позицию в турнирной таблице и имеющие 7 очков в своем активе гости являются явными фаворитами встречи.

Последняя игра тура состоится между клубами "Карабах" и "Кяпаз". Уступив во вторник в рамках группового раунда Лиги Чемпионов лондонскому "Челси" со счетом 0:6 команда из Агдама попытается забыть горечь поражения в игре с набравшим всего одно очко и замыкающим турнирную таблицу клубом из Гянджы.

В последних 3 противостояниях этих команд победу одержал "Карабах". "Кяпаз" не может победить уже 20 игр. В последний раз гянджинцы увозили 3 очка 15 лет назад. В общем, команда из Агдама в 22 из 45 очных противостояний покидала поле с 3 очками, 14 раз покидало поле с поникшей головой.

Премьер-лига Азербайджана

5 тур

16 сентября (Суббота)

16:30. “Интер” – “Сумгаит”

Арбитры: Рамиль Динийев, Искандер Алиев, Вюсал Ганбаров,Рагим Гасанов.

Представитель АФФА : Эльдениз Мусаев.

Инспектор матча: Малик Гасанов

“Интер Арена”

19:00. “Нефтчи” – “Зиря”

Арбитры: Алийар Агаев, Мехман Махмудов, Вагиф Мусаев, Инглаб Мамедов

Представитель АФФА: Эльбрус Аббасов.

Инспектор: Хагани Мамедов

“Бакселл Арена”

17 сентября (Воскресение)

18:30. “Карабах” – “Kяпаз”

Арбитры: Раван Гамззаде, Эльман Мусаев, Эльшад Абдуллаев, Орхан Мамедов

Представитель АФФА:Эркин Джафаров

Инспектор: Шахин Джафаров

Стадион имени Тофига Бахрамова.

21:00. “Сабаил” – “Габала”

Арбитры: Рауф Джаббаров, Мюбариз Хашимов, Князь Амирасланов, Фариз Юнусов.

Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

Инспектор: Фюзули Наджафов

"Далга Арена".