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Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
18 декабря 2023 г. 10:16
Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

Матч между футбольными клубами "Сабах" и "Кяпяз" состоится на Товузском городском стадионе. Игра начнется в 14:00.

В другой встрече "Сумгайыт" сыграет против клуба "Карван". Матч состоится на "Капитал банк арена" в 17:00.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

14:00. "Кяпяз" - "Сабах"

Товузский городский стадион (CBC Sport/прямой эфир)

17:00. "Сумгайыт" - "Карван"

"Капитал банк арена" (AzPFL/прямой эфир).

Отметим, что остальные игры 1/8 финала пройдут 19, 20 и 21 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: 1/8 final mərhələsinə iki oyunla start verilir

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