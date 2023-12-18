Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
Матч между футбольными клубами "Сабах" и "Кяпяз" состоится на Товузском городском стадионе. Игра начнется в 14:00.
В другой встрече "Сумгайыт" сыграет против клуба "Карван". Матч состоится на "Капитал банк арена" в 17:00.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
14:00. "Кяпяз" - "Сабах"
Товузский городский стадион (CBC Sport/прямой эфир)
17:00. "Сумгайыт" - "Карван"
"Капитал банк арена" (AzPFL/прямой эфир).
Отметим, что остальные игры 1/8 финала пройдут 19, 20 и 21 декабря.