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    Сегодня стартует 1/4 финала Лиги Европы

    На этой стадии все матчи стартуют в одно и то же время

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся первые матчи ¼ финала Лиги Европы.

    Как передает Report, на этой стадии все матчи стартуют в одно и то же время.

    Английский «Арсенал» на своем поле встретится с российским ЦСКА.

    Бывший соперник «Карабаха» по Лиге Чемпионов, «Атлетико Мадрид» дома сыграет с португальским «Спортингом».

    Итальянский «Лацио» сразится с клубом-сенсацией этого розыгрыша Лиги Европы австрийским «Зальцбургом».

    Другой матч дня состоится в Германии. «Лейпциг» постарается добыть положительный результат во встрече с «Марселем».

    Лига Европы, ¼ финала (первые матчи)

    5 апреля

    23:05. «Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Россия)

    23:05. «Атлетико» (Испания) – «Спортинг» (Португалия)

    23:05. «Лацио» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия)

    23:05. «Лейпциг» (Германия) – «Марсель» (Франция)

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