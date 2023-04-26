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Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана Сегодня состоятся ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
26 апреля 2023 г. 07:32
Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, оба поединка пройдут в одно и то же время.

"Нефтчи" на стадионе "Бакселл Арене" принимает "Туран Товуз", которому ранее уступил 0:1. Победа хозяев поля с минимальным счетом переводит игру в дополнительное время.

В другом полуфинальном матче "Габала" на "АСКО Арене" будет гостем "Сабаила". Чтобы выйти в финал, клубу "Габала" будет достаточно и ничьи.

Кубок Азербайджана

Полуфиналы, ответные игры

26 апреля

20:00. "Нефтчи" - "Туран Товуз"

Главный судья: Фарид Гаджиев

Первая игра - 0:1

Баку, "Бакселл Арена"

20:00. "Сабаил" - "Габала"

Главный судья: Алияр Агаев

Первая игра - 2:3

Баку, "АСКО Арена"

Отметим, что финал национального кубка состоится 3 июня на "Бакселл Арене".

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Kubokunda ilk finalçı bəlli olacaq

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