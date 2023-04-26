Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, оба поединка пройдут в одно и то же время.

"Нефтчи" на стадионе "Бакселл Арене" принимает "Туран Товуз", которому ранее уступил 0:1. Победа хозяев поля с минимальным счетом переводит игру в дополнительное время.

В другом полуфинальном матче "Габала" на "АСКО Арене" будет гостем "Сабаила". Чтобы выйти в финал, клубу "Габала" будет достаточно и ничьи.

Кубок Азербайджана

Полуфиналы, ответные игры

26 апреля

20:00. "Нефтчи" - "Туран Товуз"

Главный судья: Фарид Гаджиев

Первая игра - 0:1

Баку, "Бакселл Арена"

20:00. "Сабаил" - "Габала"

Главный судья: Алияр Агаев

Первая игра - 2:3

Баку, "АСКО Арена"

Отметим, что финал национального кубка состоится 3 июня на "Бакселл Арене".