Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Report, оба поединка пройдут в одно и то же время.
"Нефтчи" на стадионе "Бакселл Арене" принимает "Туран Товуз", которому ранее уступил 0:1. Победа хозяев поля с минимальным счетом переводит игру в дополнительное время.
В другом полуфинальном матче "Габала" на "АСКО Арене" будет гостем "Сабаила". Чтобы выйти в финал, клубу "Габала" будет достаточно и ничьи.
Кубок Азербайджана
Полуфиналы, ответные игры
26 апреля
20:00. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
Главный судья: Фарид Гаджиев
Первая игра - 0:1
Баку, "Бакселл Арена"
20:00. "Сабаил" - "Габала"
Главный судья: Алияр Агаев
Первая игра - 2:3
Баку, "АСКО Арена"
Отметим, что финал национального кубка состоится 3 июня на "Бакселл Арене".