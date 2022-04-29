Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, по итогам встреч определятся финалисты турнира.

В первом поединке дня "Карабах" на "Азерсун Арене" примет "Габала". Напомним, в первой игре агдамские футболисты победили со счетом 3:1.

В другом матче 1/2 финала "Нефтчи" выяснит свои отношения с "Зиря". Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

Кубок Азербайджана, полуфиналы

Ответные матчи

29 апреля (пятница)

17:30. "Карабах" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

"Азерсун Арена"

Первая игра - 3:1.

20:30. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

"Бакселл Арена"

Первая игра - 0:0.

Отметим, что финал Кубка Азербайджана состоится 27 мая.