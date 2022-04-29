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Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
29 апреля 2022 г. 07:56
Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, по итогам встреч определятся финалисты турнира.

В первом поединке дня "Карабах" на "Азерсун Арене" примет "Габала". Напомним, в первой игре агдамские футболисты победили со счетом 3:1.

В другом матче 1/2 финала "Нефтчи" выяснит свои отношения с "Зиря". Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

Кубок Азербайджана, полуфиналы

Ответные матчи

29 апреля (пятница)

17:30. "Карабах" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

"Азерсун Арена"

Первая игра - 3:1.

20:30. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

"Бакселл Арена"

Первая игра - 0:0.

Отметим, что финал Кубка Азербайджана состоится 27 мая.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Kubokunda finalçılar bəlli olacaq

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