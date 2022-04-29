Сегодня станут известны финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, по итогам встреч определятся финалисты турнира.
В первом поединке дня "Карабах" на "Азерсун Арене" примет "Габала". Напомним, в первой игре агдамские футболисты победили со счетом 3:1.
В другом матче 1/2 финала "Нефтчи" выяснит свои отношения с "Зиря". Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей.
Кубок Азербайджана, полуфиналы
Ответные матчи
29 апреля (пятница)
17:30. "Карабах" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
"Азерсун Арена"
Первая игра - 3:1.
20:30. "Нефтчи" - "Зиря"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
"Бакселл Арена"
Первая игра - 0:0.
Отметим, что финал Кубка Азербайджана состоится 27 мая.