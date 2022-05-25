Сегодня станет известен первый победитель Лиги конференций

Сегодня станет известен победитель сезона 2021/2022 в Лиге конференций УЕФА по футболу.

Сегодня станет известен победитель сезона 2021/2022 в Лиге конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче турнира, который состоится впервые, встретятся итальянская "Рома" и нидерландский "Фейеноорд". Встреча, которая пройдет на Национальной арене в Тиране, Албания, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ее будет обслуживать арбитр румынской ФИФА Иштван Ковач.

Лига Европы УЕФА

Финал

25 мая

23:00. "Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

Судья: Иштван Ковач (Румыния).

Тирана, Национальная арена.