Сегодня станет известен обладатель "Золотого мяча" 2021 года

Лучший футболист мира 2021 года, обладатель награды "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, будет объявлен 29 ноября.

Лучший футболист мира 2021 года, обладатель награды "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, будет объявлен 29 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония награждения пройдет в парижском театре "Шатле" и начнется в 23:30.

Премия "Золотой мяч" вручается ежегодно с 1956 года, церемония в 2020 году была отменена в связи с пандемией коронавируса. С 1956 по 2006 год вручение награды проходило путем голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. В этом году в голосовании примут участие 30 номинантов и 180 журналистов. С 2010 года "Золотой мяч" вручался совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), c 2016 года France Football вручает награду отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года, в этот раз ее обладатель станет известен 17 января 2022 года.

В ходе церемонии в "Шатле" станут известны обладатели еще трех наград. Будет объявлена лучшая футболистка мира, которой также вручат "Золотой мяч", кроме того, станут известны обладатели награды "Трофей Копа" (лучший футболист мира в возрасте до 21 года) и приза имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. Награды лучшим футболисткам и игрокам до 21 года вручаются с 2018 года, приз имени Льва Яшина был утвержден в 2019 году. Премия названа в честь советского голкипера Льва Яшина, который является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч".

В число номинантов на "Золотой мяч" входят 30 футболистов: Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия); Николо Барелла ("Интер", Италия); Карим Бензема ("Реал", Испания); Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия); Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия); Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия); Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия); Браим Диас ("Реал", Испания); Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция); Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Фил Фоден ("Манчестер Сити"); Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия); Жоржиньо ("Челси", Англия); Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия); Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Симон Кьер ("Милан", Италия), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия); Ромелу Лукаку ("Челси", Англия); Рияд Махрез ("Манчестер Сити"); Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия); Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция); Лионель Месси (ПСЖ, Франция); Лука Модрич ("Реал", Испания), Жерар Морено ("Вильярреал", Испания), Мейсон Маунт ("Челси", Англия), Неймар (ПСЖ, Франция); Педри ("Барселона", Испания); Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия); Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия); Луис Суарес ("Атлетико", Испания).

На звание лучшей футболистки мира претендуют 20 игроков: Мари-Антуанетта Катото (ПСЖ, Франция), Стина Блакстениус ("Хеккен", Швеция), Магдалена Эрикссон ("Челси", Англия), Саманта Керр ("Челси", Англия), Алексия Путельяс ("Барселона", Испания), Венди Ренард ("Лион", Франция), Саманта Мьюис ("Норт Каролина Кураж", США), Перниль Хардер ("Челси", Англия), Вивианне Мидема ("Арсенал", Англия), Сандра Паньос ("Барселона", Испания), Лике Мартенс ("Барселона", Испания), Джесси Флеминг ("Челси", Англия), Айрин Паредес ("Барселона", Испания), Эшли Лоуренс (ПСЖ, Франция), Кристин Синклер ("Портленд Торнс", США), Эллен Уайт ("Манчестер Сити", Англия), Кристиана Эндлер ("Лион", Франция), Дженифер Хермосо ("Барселона", Испания), Фрэн Кирби ("Челси", Англия), Кадидиату Диани (ПСЖ, Франция).

Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас (оба - ПСЖ, Франция), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Самир Ханданович ("Интер", Италия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Эдуар Менди ("Челси", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия) попали в список номинантов на приз лучшему вратарю. Награду лучшего футболиста до 21 года разыграют Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", Англия) Букайо Сака ("Арсенал", Англия), Педри ("Барселона", Испания), Джереми Доку ("Ренн", Франция), Райан Гравенберх ("Аякс", Нидерланды), Джамал Мусиала ("Бавария", Германия), Флориан Вирц ("Байер", Германия), Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Германия), Джованни Рейна ("Боруссия" Д, Германия) и Нуно Мендес (ПСЖ, Франция).