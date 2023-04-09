Сегодня пройдут последние игры XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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В первой игре дня "Туран Товуз" примет "Шамахы". Хозяева на данный момент занимают 6-ю строчку турнирной таблицы, набрав 28 очков. Их соперники расположились на последнем - 10-м месте с 20 очками.
В трех очных играх между клубами победу всегда одерживала команда, играющая на выезде. Два раза победителями становились товузцы, один раз - шамахинцы. Клубы забили в ворота друг друга по три мяча.
Последняя игра тура пройдет между действующим чемпионом и нынешним лидером первенства страны агдамским "Карабахом" и "Кяпазом" из Гянджи. "Скакуны" занимают первое место в турнирной таблице с 74 очками. Гянджинцы идут седьмыми, у них в запасе 25 очков.
В 28 из 52 очных матчей в чемпионатах страны победу праздновал представитель Агдама, в 14 - гянджинский клуб, соответственно 10 раз встречи завершались вничью. В разнице мячей "Карабах" обладает весомым преимуществом - 72:56.
"Карабах" забивал в последних 16 играх, а "Кяпаз" не выигрывает последние 27 матчей.
Премьер-лига Азербайджана
XXIX тур
9 апреля (воскресенье)
16:00. "Туран Товуз" - "Шамахы"
Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Джамиль Гулиев, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Товузский городской стадион.
18:30. "Карабах" - "Кяпаз"
Судьи: Эмин Алиев, Муслим Алиев, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Барыш Симшек
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Азерсун Арена".
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Габала" дома обыграла "Зиря", а "Сабаил" оказался сильнее "Сабах". Обе игры завершились со счетом 2:1. Бакинский "Нефтчи" на выезде разгромил "Сумгайыт" - 4:0.