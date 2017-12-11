Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся последние две игры 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "Габала" примет "Сабаил", а "Карабах" - "Сумгайыт".

Игра, которая состоится на городском стадионе Габалы, будет первым кубковым противостоянием команд. В матче же на "Азерсун Арена" “Карабах” в четвертый раз сразится с “Сумгайытом” для выхода в следующий этап. В сезоне 2011-2012 на стадии 1/8 финала "Карабах" выиграл со счетом 3:0; в 2015-2016 гг. в 1/4 финала со счетом 2:0 и 4:1; в сезоне 2016-2017 гг. – со счетом 6:0 и 5:2. Другими словами, в играх трех противостояний подряд и четырех противостояний в общем сложности, во всех пяти играх победу одерживали агдамцы. Победившая четырежды соперника с крупным счетом команда под руководством Гурбана Гурбанова не пропустила ни одного мяча в последних трех играх между этими командами.

Кубок Азербайджана, 1/4 финала

Первые игры

11 декабря (понедельник)

16:00. "Габала" – "Сабаил"

Арбитры: Раван Хамзазадэ, Рза Мамедов, Вюсал Ганбаров, Эльвин Аскеров

Представитель АФФA: Эльдар Гасымов

Арбитр-инспектор: Ровшан Ахмедов

Стадион города Габала

19:00. "Карабах" – "Сумгайыт"

Арбитры: Рамиль Диниев, Вюгар Байрамов, Искандер Алиев, Рахим Гасанов

Представитель АФФА: Сакин Мамедзадэ

Арбитр-инспектор: Али Гусейнов

"Азерсун Арена"

Отметим, что в первый игровой день "Кешля" в родных стенах одолела "Капаз" со счетом 2:0, а "Зиря" выиграла с минимальным счетом у себя "Нефтчи". Ответные игры состоятся 14-15 декабря.