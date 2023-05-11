Сегодня состоятся первые игры в рамках 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

Сегодня состоятся первые две игры 1/2 финала Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоятся первые две игры 1/2 финала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , оба матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Итальянская "Фиорентина" дома сыграет со швейцарским "Базелем". В другой паре голландский "АЗ Алкмаар" на выезде в Англии встретится с "Вест Хэмом".

Лига конференций УЕФА

Полуфинал, первые игры

11 мая

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария)

Судья: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион "Артемио Франки", Флоренция.

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

Судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Стадион "Лондон", Лондон.

Отметим, что команды сыграют ответные матчи 18 мая.