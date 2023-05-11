Сегодня состоятся первые игры в рамках 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

Сегодня состоятся первые две игры 1/2 финала Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает
Итальянская "Фиорентина" дома сыграет со швейцарским "Базелем". В другой паре голландский "АЗ Алкмаар" на выезде в Англии встретится с "Вест Хэмом".
Лига конференций УЕФА
Полуфинал, первые игры
11 мая
23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария)
Судья: Франсуа Летексье (Франция)
Стадион "Артемио Франки", Флоренция.
23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
Судья: Халил Умут Мелер (Турция)
Стадион "Лондон", Лондон.
Отметим, что команды сыграют ответные матчи 18 мая.