Сегодня состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Сегодня стартует II квалификационный раунд Лиги Чемпионов и I квалификационный раунд Лиги Европы

Сегодня стартует II квалификационный раунд Лиги Чемпионов и I квалификационный раунд Лиги Европы.

Как передает Report, чемпион Албании "Тирана", победивший в первом раунде "Динамо" из Тбилиси, примет сербскую "Црвену Звезду". Турецкий "Бешикташ" же сыграет в Греции против ПАОКа.

В единственном сегодняшнем матче Лиги Европы литовский "Ритеряй" попытается сломать сопротивление ирландского "Дерри Сити".

Лига Чемпионов

II квалификационный раунд

22:00. "Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00. ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

Лига Европы

I квалификационный раунд

22:00. "Ритеряй" (Литва) - "Дерри Сити" (Ирландия)