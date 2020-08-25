Сегодня состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Сегодня стартует II квалификационный раунд Лиги Чемпионов и I квалификационный раунд Лиги Европы.
Как передает Report, чемпион Албании "Тирана", победивший в первом раунде "Динамо" из Тбилиси, примет сербскую "Црвену Звезду". Турецкий "Бешикташ" же сыграет в Греции против ПАОКа.
В единственном сегодняшнем матче Лиги Европы литовский "Ритеряй" попытается сломать сопротивление ирландского "Дерри Сити".
Лига Чемпионов
II квалификационный раунд
22:00. "Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)
22:00. ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
Лига Европы
I квалификационный раунд
22:00. "Ритеряй" (Литва) - "Дерри Сити" (Ирландия)