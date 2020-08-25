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Сегодня состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Сегодня состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы Сегодня стартует II квалификационный раунд Лиги Чемпионов и I квалификационный раунд Лиги Европы
Футбол
25 августа 2020 г. 08:00
Сегодня состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Сегодня стартует II квалификационный раунд Лиги Чемпионов и I квалификационный раунд Лиги Европы.

Как передает Report, чемпион Албании "Тирана", победивший в первом раунде "Динамо" из Тбилиси, примет сербскую "Црвену Звезду". Турецкий "Бешикташ" же сыграет в Греции против ПАОКа.

В единственном сегодняшнем матче Лиги Европы литовский "Ритеряй" попытается сломать сопротивление ирландского "Дерри Сити".

Лига Чемпионов

II квалификационный раунд

22:00. "Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00. ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

Лига Европы

I квалификационный раунд

22:00. "Ритеряй" (Литва) - "Дерри Сити" (Ирландия)

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