Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

29 августа, 2019 02:18

https://report.az/storage/news/296711826fcf409cac4db831239b1f35/1653bc92-d634-4350-93ed-77f98b0152aa_292.jpg В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. Как передаёт Report, жеребьёвка начнётся в 20:00 по бакинскому времени. По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов был определён состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа турнира. Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Зенит" (Россия). Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтёр" (Донецк, Украина), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия). Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия). Корзина 4: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция)

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