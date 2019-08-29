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Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Как передаёт Report, жеребьёвка начнётся в 20:00 по бакинскому времени.

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов был определён состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа турнира.

Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Зенит" (Россия).

Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтёр" (Донецк, Украина), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия).

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция)

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