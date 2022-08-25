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Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
25 августа 2022 г. 07:35
Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, церемония, которая пройдет в турецком Стамбуле, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

До жеребьевки 32 команды распределены по четырем корзинам в соответствии с их рейтингом УЕФА.

Испания: "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья"; Германия: "Айнтрахт" (Франкфурт), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Байер"; Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси","Тоттенхэм"; Италия: "Милан", "Ювентус", "Интер", "Наполи"; Франция: "ПСЖ", "Марсель"; Португалия: "Порту", "Бенфика", "Спортинг"; Нидерланды: "Аякс", "ПСВ"; "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Маккаби Хайфа" (Израиль), "Виктория" (Пльзень, Чехия), "Копенгаген" (Дания), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Перед мероприятием будут объявлены лучшие футболист и футболистка, а также главный тренер прошлого сезона.

Отметим, что групповой этап Лиги чемпионов УЕФА стартует 6 сентября.

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