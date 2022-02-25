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Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
25 февраля 2022 г. 07:55
Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В результате жеребьевки будет определен состав 8 пар:

Сеянные: "Црвена Звезда" (Сербия), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Галатасарай" (Турция), "Байер" (Леверкузен, Германия), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Спартак" (Москва, Россия), "Вест Хэм" (Англия)

Несеянные: "Аталанта" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Порту" (Португалия), "Севилья" (Испания), "Барселона" (Испания), "Бетис" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Брага" (Португалия).

Отметим, что первые матчи пройдут 10 марта, ответные - 17 марта.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Bu gün "Qalatasaray"ın 1/8 finaldakı rəqibi müəyyənləşəcək

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