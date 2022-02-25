Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В результате жеребьевки будет определен состав 8 пар:

Сеянные: "Црвена Звезда" (Сербия), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Галатасарай" (Турция), "Байер" (Леверкузен, Германия), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Спартак" (Москва, Россия), "Вест Хэм" (Англия)

Несеянные: "Аталанта" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Порту" (Португалия), "Севилья" (Испания), "Барселона" (Испания), "Бетис" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Брага" (Португалия).

Отметим, что первые матчи пройдут 10 марта, ответные - 17 марта.