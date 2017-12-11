Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в швецарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Личи Чемпионов по футболу.

Как передает Report, по результатам жеребьевки станет известен соперник единственного представителя Турции на турнире – команды “Бешикташг“.

Занявшие первое место в группе G “черные орлы” попали в корзину "посеянных”. А это означает, что подопечным Шенола Гюнеша будет противостоять команда с более низким рейтингом из корзины “непосеянных”. Соперники “Карабаха" по группе C - "Рома" попала в корзину “посеянных”, а "Челси" – “непосеянных”.

По правилам турнира команды из одной страны на этой стадии не могут. Победители своих групп первую игру проведут на выезде 13-14 или 20-21 февраля, а ответные игры в родных стенах 6-7 в и 13-14 марта.

"Посеянные": "Мнчестер Юнайтед, (Англия), ПСЖ (Франция), "Рома" (Италия), "Барселона" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити " (Англия), "Бешикташ" (Турция), "Тоттенхем (Англия)

"Непосеянные": "Базель" (Швейцария), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Ювенус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Порту" (Португалия), "Реал Мадрид (Испания).

Отметим, что жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени.