Сегодня состоится матч за третье место ЧМ-2018 по футболу

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За бронзу мирового первенства будут бороться команды Бельгии и Англии.
Как сообщает Report, матч пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, он начнется в 18 часов.
Первый полуфинальный матч состоялся 10 июля в Санкт-Петербурге. Сборная Франции победила Бельгию со счетом 1:0. и вышла в финал чемпионата мира.
Второй матч прошел 11 июля в Москве. В тяжелейшей борьбе сборная Хорватии победила команду Англии, счет матча 2:1.
ЧМ-2018
14 июля
Матч за 3 место
18:00. Бельгия - Англия
Главный судья: Алиреза Фагани (Иран)
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург»
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