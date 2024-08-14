Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Аталантой"

Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА между испанским "Реалом" и итальянской "Аталантой".
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Ожидается, что в игре состоится официальный дебют за "сливочных" французского нападающего Килиана Мбаппе.
Игра пройдет в Варшаве на Национальном стадионе, который вмещает около 60 тыс. зрителей. Начало матча запланировано на 23:00 по бакинскому времени.
К настоящему времени на счету "Реала" пять побед в матчах за Суперкубок УЕФА, столько же у испанской "Барселоны" и итальянского "Милана". Победа позволит установить рекорд и главному тренеру мадридской команды Карло Анчелотти - прежде ни одному специалисту не удавалось брать этот трофей пять раз.
Столько же рекордных побед будет на счету двух игроков "Реала" - защитника Даниэля Карвахаля и полузащитника Луки Модрича.