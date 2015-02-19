Сегодня состоится матч "Нефтчи" - "Карабах"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут игры XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, среди четырех матчей наибольшее внимание привлекает встреча между командами "Нефтчи" и "Карабах".

На сегодняшний день агдамская команда с 43 очками (19 матчей) является лидером. Представитель столицы с 33 очками расположился на 3-ей ступени. "Нефтчи" обязательно должна одержать победу для того, чтобы устранить разницу в 10 очков. Иначе "Карабах" предпримет важный шаг на пути к чемпионскому титулу. Если занимающий вторую ступень "Интер" проиграет "АЗАЛ"у в столичном дерби и победу одержит команда главного тренера Гурбана Гурбанова, она доведет разницу с "Интер" до 10 очков.

С другой стороны, при таких результатах "Симург", занимающий 4-ю ступень с 28 очками (20 матчей), получит возможность значительно приблизится к первой тройке. Для этого закатальская команда должна одержать победу над "Сумгаитом". С точки зрения изменений в турнирной таблице также важен результат встречи между командами "Габала" и "Хязяр-Лянкяран", неудачно начавшим вторую половину сезона.

Отметим, что за последние годы "Нефтчи" и "Карабах" является наиболее стабильными командами Премьер-лиги. Обе команды смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы.

19 февраля (четверг)

15:00. АЗАЛ (Баку) – "Интер" (Баку)

Судьи: Фариз Юсифов, Эльман Мусаев, Эльшан Аджалов, Нахид Алиев

Дополнительные помощники судей: Вусал Алиев, Рамиль Ахмедов

AZAL Arena

17:00. "Габала" - "Хазар-Лянкяран"

Судьи: Рагим Гасанов, Мунис Абдуллаев, Искендер Алиев, Омар Пашаев

Габалинский городской стадион

17:00. "Симург" (Закатала) – "Сумгаит"

Судьи: Орхан Мамедов, Мубариз Гашимов, Кямран Байрамов, Халил Халилов

Закатальский городской стадион

19:00. "Нефтчи" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Мехман Махмудов, Вагиф Мусаев

Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Ингилаб Мамедов

“Bakcell Arena”