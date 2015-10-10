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    Сегодня состоится матч между сборными Азербайджана и Италии

    Матч впервые пройдет на Бакинском олимпийском стадионе

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках отборочного тура ЕВРО-2016 по футболу состоится матч между сборными Азербайджана и Италии.

    Как сообщает Report, встреча с 4-кратным чемпионом мира впервые пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

    Это будет последней игрой азербайджанской сборной, проведенной дома. После 8 туров Италия с 18 очками лидирует в группе "H". А сборная Азербайджана, набравшая 6 очков, находится на 5-й ступени. В случае победы, гости в качестве лидера группы обеспечат себе выход в финальный тур, а у хозяев это будет первым поражением за 5 игр под руководством Роберта Просинечки. В противном случае Италия прервет беспроигрышную серию за 48 игр отборочного тура.

    Сегодняшняя встреча будет знаменательной для Рашада Садыгова и Руслана Абышова. Абышову исполняется 28 лет, а Садыгов выходит на 100-ю игру в составе сборной. А вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Буффон сыграет свой 150-й матч. 

    Отметим, что в группе "Н" Норвегия примет Мальту, а Хорватия сыграет с Болгарией. 

    ЕВРО-2016

    Отборочный тур, группы "H"

    21:00. Азербайджан - Италия

    Главный судья: Уильям Коллум (Шотландия)

    Помощники главного судьи: Демьен Макгрейт (Ирландия), Фрэнсисс Коннор (Шотландия)

    Четвертый судья: Элестер Меттер (Шотландия)

    Дополнительные судьи: Роберт Медден (Шотландия), Джон Битон (Шотландия)

    Бакинский олимпийский стадион

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