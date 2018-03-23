Сегодня состоится матч между сборными Азербайджана и Беларуси по футболу

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч.

Как передает Report, команда, возглавляемая Гурбаном Гурбановым, сыграет со сборной Беларуси. Эта встреча станет первой под руководством 46-ти специалиста, проведенной на своем поле.

Гурбанов, дебютировавший безголевой ничьей со сборной Молдавии 30-го января на тренировочном сборе в Турции, на встречи со сборными Македонии и Беларуси не вызвал 11 игроков из 24-х из состава того сбора. Среди них такие игроки как, Афран Исмаилов, Рахид Амиргулиев, Махир Мадатов, Рамиль Шейдаев, Аббас Гусейнов, Шахруддин Магомедалиев, Джавид Гусейнов, Темкин Халилзаде, Магомед Мирзабеков, Антон Кривоцюк и Бахлул Мустафазаде.

Вместо них он оказал доверие Салахату Агаеву, Намигу Алескерову, Асифу Мамедову, Урфану Аббасову, Туралу Ахундову, Рашаду Еюбову, Амилю Юнанову, Рахилю Мамедову, Шахрияру Рагимову, Аразу Абдуллаеву и Дмитрию Назарову.

Матч, который состоится на Бакинском Олимпийском стадионе станет 3-им по счету между командами. Первый матч состоялся 27-го мая 1996-го года в Молодечно и победителя в нем выявить не удалось – 2:2. Первый гол нашей команды в той встрече забил как раз таки Гурбан Гурбанов.

26-го февраля 2001-го года команды встретились между собой в Болгарии. Сборная Азербайджана победила в той встрече со счетом 1:0 благодаря единственному голу Заура Тагизаде.

Товарищеский матч

23 марта

20:00. Азербайджан – Беларусь

Судьи: Андрис Трейманис, Харальдс Гудерманис и Алексей Спасенников (все из Латвии)

Бакинский Олимпийский СтадионС