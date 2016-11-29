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    Сегодня состоится матч между "Карабахом" и "Габалой"

    Команда-победитель займет лидерство в турнирной таблице

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня завершится 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу. 

    Как сообщает Report, в последнем матче турнира встретятся "Карабах" и "Габала", разделяющие первую строчку турнирной таблицы. 

    Встреча пройдет на на стадионе Azərsun Arena. Команда-победитель станет лидировать в турнирной таблице. В случае ничьи позиция команд не изменится. В активе обеих команд по 28 очка. 

    До сегодняшнего дня команды провели по 33 игры, 15 из которых завершились победой "Карабаха", 8 - победой "Габалы".

    Премьер-лига Азербайджанаı, 13-й тур

    29 ноября

    19:00. "Карабах" - "Габала"

    Судьи: Рагим Гасанов, Намиг Гусейнов, Акиф Амирали, Джошгун Гасанов.

    Дополнительные судьи-помощники: Алияр Агаев, Орхан Мамедов

    Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев

    Судья-инспектор: Мелик Гасанов

    Баку. Azersun Arena

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