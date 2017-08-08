Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоится игра за Суперкубок УЕФА.

Как сообщает Report, в Македонии встретятся прошлогодний победитель Лиги чемпионов испанский "Реал Мадрид" и чемпион Евролиги "Манчестер Юнайтед".

Матч в столице Скопье рассудит итальянский рефери Джанлука Рокки.

Отметим, что "Реал Мадрид" до сих пор трижды завоевывал Суперкубок УЕФА (2002, 2014, 2016), дважды проигрывал в решающей игре (1998, 2000). "Манчестер Юнайтед" выйдет на поле, чтобы забрать кубок в свой музей во второй раз, до этого ФК добивался этого 26 лет назад (1991, 1999, 2008).

Суперкубок УЕФА

8 августа

22:45. “Реал Мадрид” (Испания) – “Манчестер Юнайтед” (Англия)

Главный судья: Джанлука Рокки

Помощники главного судьи: Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини

Дополнительные помощники судьи: Давиде Масса, Массимилиано Иррати

Запасной судья: Риккардо Ди Фиоре (все из Италии)

Четвертый судья: Клемент Турпин (Франция)

Представитель УЕФА: Марко Касагранде (Финляндия)

Македония, Скопье, стадион Филиппа II