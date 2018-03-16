Сегодня состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

16 марта, 2018 08:01

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы по футболу. Как передает Report, церемонию жеребьевки проведет посол финального матча Лиги Европы Эрик Абидаль. В результате жеребьевки 8 команд разделятся на 4 пары: "Лацио" (Италия) "Атлетико" (Испания) "Спортинг" (Португалия) "Марсель" (Франция) "Лейпциг" (Германия) "Арсенал" (Англия) "Зальцбург" (Австрия) ЦСКА (Россия) Первые матчи состоятся 5 апреля, а ответные - 12 апреля. Жеребьевка начнется в 16:00 по бакинскому времени

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