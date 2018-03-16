 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы по футболу.

    Как передает Report, церемонию жеребьевки проведет посол финального матча Лиги Европы Эрик Абидаль.

    В результате жеребьевки 8 команд разделятся на 4 пары:

    "Лацио" (Италия)

    "Атлетико" (Испания)

    "Спортинг" (Португалия)

    "Марсель" (Франция)

    "Лейпциг" (Германия)

    "Арсенал" (Англия)

    "Зальцбург" (Австрия)

    ЦСКА (Россия)

    Первые матчи состоятся 5 апреля, а ответные - 12 апреля.

    Жеребьевка начнется в 16:00 по бакинскому времени

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi