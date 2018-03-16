Сегодня состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы по футболу.
Как передает Report, церемонию жеребьевки проведет посол финального матча Лиги Европы Эрик Абидаль.
В результате жеребьевки 8 команд разделятся на 4 пары:
"Лацио" (Италия)
"Атлетико" (Испания)
"Спортинг" (Португалия)
"Марсель" (Франция)
"Лейпциг" (Германия)
"Арсенал" (Англия)
"Зальцбург" (Австрия)
ЦСКА (Россия)
Первые матчи состоятся 5 апреля, а ответные - 12 апреля.
Жеребьевка начнется в 16:00 по бакинскому времени
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