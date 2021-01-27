Сегодня состоится церемония представления Месута Озила

Месут Озил подписал с "Фернербахче" контракт на 3,5 года

Сегодня состоится церемония представления нового трансфера турецкого клуба "Фенербахче" Месута Озила.

Как передает Report, болельщики не смогут принять участие в мероприятии из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие на учебно-тренировочной базе Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz начнется в 16:00 по бакинскому времени. Для участия в мероприятии аккредитацию прошли 132 местных журналиста из 62 СМИ. Кроме того, за аккредитацией обращались 10 иностранных представителей медиа.

Фанаты смогут принять участие в церемонии дистанционно посредством программы Zoom.

Месут Озил подписал с "Фернербахче" контракт на 3,5 года.