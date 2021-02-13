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Сегодня состоится азербайджанское дерби

Сегодня состоится азербайджанское дерби Сегодня стартует 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Футбол
13 февраля 2021 г. 07:56
Сегодня состоится азербайджанское дерби

Сегодня стартует 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Сумгайыте.

Одноименная команда города примет "Сабаил". Столичный клуб делит 6-8 места с 13 очками после 14 игр. Хозяева поля с 19 очками занимают 4-е место.

В следующей игре дня состоится азербайджанское дерби. Последний чемпион страны "Карабах" примет своего ближайшего соперника "Нефтчи". В настоящий момент, лидером чемпионата является агдамский клуб, имея в своем активе 29 очков, тем самым опережая флагмана всего на два очка.

Премьер-лига Азербайджана, XV тур

3 февраля (суббота)

16:00. "Сумгайыт" - "Сабаил"

Судьи: Вугар Гасанлы, Зейнал Зейналов, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Сумгайыт, "Капитал Банк Арена".

18:30. "Карабах" - "Нефтчи"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Алияр Агаев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Керим Агаев

Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcək

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