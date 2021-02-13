Сегодня состоится азербайджанское дерби

Сегодня стартует 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Сумгайыте.
Одноименная команда города примет "Сабаил". Столичный клуб делит 6-8 места с 13 очками после 14 игр. Хозяева поля с 19 очками занимают 4-е место.
В следующей игре дня состоится азербайджанское дерби. Последний чемпион страны "Карабах" примет своего ближайшего соперника "Нефтчи". В настоящий момент, лидером чемпионата является агдамский клуб, имея в своем активе 29 очков, тем самым опережая флагмана всего на два очка.
Премьер-лига Азербайджана, XV тур
3 февраля (суббота)
16:00. "Сумгайыт" - "Сабаил"
Судьи: Вугар Гасанлы, Зейнал Зейналов, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
Сумгайыт, "Капитал Банк Арена".
18:30. "Карабах" - "Нефтчи"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Алияр Агаев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Керим Агаев
Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.